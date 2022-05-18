«Рейс отменили, а багаж потерял». Валттери Боттас рассказал, как возвращался из США

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время возвращения из США.



По словам Валттери, во время поездки в Европу имела место отмена его рейса, потеря трёх единиц багажа, покупка новых билетов на самолёт и смена аэропорта.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Боттас в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе 30 очков после пяти Гран-при. Его партнёр по команде, китайский пилот Гуаньюй Чжоу находится на 18-й позиции с одним баллом, который он набрал на Гран-при Бахрейна. Возглавляет рейтинг пилот итальянкой команды «Феррари», монегаск Шарль Леклер. На его счету 104 очка.

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