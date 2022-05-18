Зурер считает, что уход Райкконена помог «Альфа Ромео» стать сильнее

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер объяснил, как уход финского пилота Кими Райкконена из «Альфа Ромео» косвенно помог швейцарской команде. Место Райкконена занял его соотечественник Валттери Боттас.

«Кими был уставшим. Это было видно, особенно когда речь шла об отдельных кругах и квалификации. В гонке он всё равно выступал хорошо благодаря своему опыту.

Мощность нового двигателя у «Альфа Ромео» стала на 30 лошадиных сил больше — около 0,3 секунды на круг. Это огромный подарок. Когда вы смотрите на то, как тесно в середине пелотона, то понимаете, что это имеет огромное значение. Это был огромный скачок вперёд для них», — приводит слова Зурера GrandPrix.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Кими занял 16-е место. В активе финна было 10 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.