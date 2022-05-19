Сайнс назвал ключевые участки трассы в Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу предстоящего Гран-при Испании.

«Это трасса, которую мы хорошо знаем, и я думаю, что всем гонщикам она нравится. Схема трассы предлагает сочетание разных поворотов, что делает сложной задачу достижения правильного баланса машины на протяжении всего круга. Я думаю, что повороты 3 и 9 — самые захватывающие.

Цель, как и в любой другой гоночный уик-энд, — выжать максимум из нашей машины и попытаться выиграть Гран-при. Тот факт, что это моя домашняя гонка, делает её ещё более особенной из-за всех болельщиков и поддержки, которую мы там получаем, но если говорить о целях, то мы должны всегда бороться за лучший результат. После двух лет, когда практически не было болельщиков, я очень рад, что в этом году всё будет как прежде», — приводит слова Сайнса RacingNews365.