Тото Вольф: «Мерседес» ещё не списал себя со счетов в борьбе за победу в Формуле-1

Босс «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что немецкая команда ещё рассчитывает на победу в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Наши дела выглядят довольно бессмысленно на фоне того безумия, которое творится вокруг, Формула-1 становится наименее важным второстепенным делом в мире. Но, как говорится, мы здесь, чтобы развлечь вас. Мы стараемся отвлечь людей спортом.

Мы до сих пор не понимаем нашу машину. В пятничной практике в Майами мы провели очень хороший день и были одними из самых быстрых. В субботу всё вдруг снова стало по-другому. Минимальные изменения в настройках оказывают большое влияние. Мы надеемся, что всё пойдет в другом направлении: от посредственной пятницы до первых мест. Мы хорошо учимся.

Мы прошли только пять гонок, поэтому не списываем себя со счетов, всё может измениться в нашу сторону. И по количеству очков мы пока не сильно отстаём», — приводит слова Вольфа oe24.