Стюарды объяснили, почему Гасли виноват в аварии со Строллом. Пьер отреагировал

Стюарды Гран-при Испании Формулы-1 опубликовали решение, в котором разъяснили, почему французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли получил пятисекундный штраф и два штрафных балла за контакт с канадским пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в ходе гонки.
«Стролл был полностью параллельно снаружи Гасли с момента выхода на апекс поворота и оставил Гасли достаточно места. У Гасли возникла недостаточная поворачиваемость и он соскользнул в сторону Стролла. Стюарды считают, что он полностью виновен в столкновении, пусть даже оно стало следствием нехватки сцепления с трассой», — гласит решение.
Пилот «Альфа Таури» не стал спорить с решением судей: «Это были жёсткие гонки. Произошёл небольшой контакт, и я беру за него ответственность, если это заслуживает пятисекундного штрафа».
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