В «Мерседесе» отреагировали на обвинения, что Хэмилтон нарушил правила в Барселоне

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала заявление по поводу инцидента, произошедшего во время гоночного уикенда в Барселоне.

Сегодня утром в социальных сетях появились кадры, на которых семикратный чемпион мира Формулы-1 будто бы дотрагивается до заднего антикрыла болида Серхио Переса. Позже также появилось видео, на котором видно, что Хэмилтон просто проходит мимо машины.

«Льюис в этот момент возвращался в паддок после антидопингового теста в медицинском центре. Он не прикасался к какой-либо машине.

Некоторым кажется, что он касается крыла, но его рука не лежит на нём. На каждом из концов закрылка вы можете видеть белые точки и скобы, которые позволяют закрылку подниматься, когда DRS активируется. Некоторым людям кажется, что одна из этих скоб — его большой палец. Но очевидно, что это не так: эти скобы одинаковые с двух сторон», — говорится в заявлении «Мерседеса».