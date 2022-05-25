В «Альфа Ромео» рассчитывают побороться за четвёртое место на Гран-при Монако

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Шеви Пухолар высказался по поводу предстоящего этапа Гран-при в Монако.
«С точки зрения производительности я точно не ожидаю ничего волшебного. Мы хороши в медленных поворотах, но и топ-команды тоже. Нельзя говорить о преимуществе – мы просто приблизились. Возможно, наш отрыв от середняков немного увеличится, но, думаю, «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» всё равно сильны.
Мы боролись за четвёртое место в Испании, в итоге стали шестыми. Так почему бы не замахнуться на четвёртую позицию или выше? Конечно, мы попытаемся. Если кто-то ошибётся, мы постараемся воспользоваться этой возможностью. Но приоритет номер один для нас — убедиться, что обе наши машины быстры. С Чжоу мы станем серьёзными конкурентами», — приводит слова Пухолара Motorsport.
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