Монтойя: я понимаю, почему Хэмилтон хотел сойти на Гран-при Испании

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя высказался о желании пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сойти с дистанции в начале гонки Гран-при Испании.



Хэмилтон на первом круге столкнулся с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном, после чего был вынужден заехать на пит-стоп с проколом. После этого инцидента британец сказал по радио, что на месте команды он бы поберёг мотор, намекнув на то, что им стоит закончить гонку досрочно.



«Думаю, по скорости на одном круге сейчас Джордж Расселл смотрится сильнее Льюиса Хэмилтона. Ему лучше удаётся выжимать из машины максимум. С другой стороны, посмотрите, что сделал Льюис в Испании. Мне показалось странным, когда он предложил команде сойти с дистанции, но я понимаю, почему он хотел сдаться. Он оказался в хвосте и не думал, что что-то сможет сделать, учитывая то, какой была скорость машины в последних гонках.



Тут нужно смотреть на всю ситуацию. В тебя врезались на первом круге, и ты был вынужден целый круг ехать со спущенной шиной. Ты заезжаешь на пит-стоп, который нельзя провести быстро. Высока вероятность, что ты повредил машину, когда возвращался в боксы. Я его понимаю. Он привык к машинам, которые способны выигрывать гонки, он привык зарабатывать по 25 очков за этап. Бороться за места на границе десятки тяжело. Но команда приняла верное решение остаться в гонке, и сам Льюис тоже не сдался, и это впечатляет», — цитирует Монтойю PlanetF1.