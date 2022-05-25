В «Астон Мартин» объяснили, почему обновлённая машина не позволила набрать очки в Испании

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак объяснил неудачное выступление команды в Барселоне.



«У нас были трудности. В Барселоне очень жарко, и это повлияло на баланс машины. Результаты в средней группе были очень плотными. В таких условиях даже одна ошибка может выбить вас из игры. Мы столкнулись с избыточной поворачиваемостью гораздо больше, чем ждали. Но первой из проблем стала надёжность, нам просто пришлось усилить несколько аэродинамических деталей. Вторая проблема заключалась в том, что нам пришлось регулировать охлаждение, когда на улице стало даже жарче, чем мы предполагали.



Мы пытались найти что-то среднее в настройках, потому что не успели собрать данные с новой машиной, так что это застало нас врасплох. Однако в целом данные многообещающие. В Барселоне мы не смогли получить от машины то, что нам было нужно. Но мы смогли сделать шаг вперёд», — приводит слова Крака RacimgNews365.