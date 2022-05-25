Aramco может стать совладельцем команды «Астон Мартин»

Крупнейшая в мире компания по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, саудовская корпорация Aramco, может стать совладельцем «Астон Мартин», сообщает The Race. По информации источника, в контрактных документах указано, что Aramco может воспользоваться опцией и выкупить вплоть до 10% акций команды.
Напомним, перед стартом сезона-2022 «Астон Мартин» объявил о долгосрочном партнёрстве с Aramco.
В рамках партнёрства Aramco помогает команде при разработке высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания. Помимо совместных исследований и разработок в области экологически чистых видов топлива, партнёрство включает в себя и спонсорскую поддержку команды.
После шести этапов чемпионата мира «Астон Мартин» находится на предпоследней позиции в Кубке конструкторов.
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