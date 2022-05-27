Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа позиция ФИА в отношении Хэмилтона после его отказа снимать украшения на ГП Монако

Названа позиция ФИА в отношении Хэмилтона после его отказа снимать украшения на ГП Монако
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, скорее всего, избежит санкций со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) за то, что продолжает носить украшения, в том числе пирсинг. Об этом информирует Sky Sports.

Ранее в ФИА дали понять, что у Хэмилтона есть два Гран-при, чтобы снять все украшения. Это сообщение Льюис получил после Гран-при Майами. Британец, однако, заявил, что не собирается этого делать. Срок, установленный Международной автомобильной федерацией, истёк после Гран-при Испании, состоявшегося на прошлой неделе. Однако в ФИА, как сообщает источник, пока решили не наказывать британского пилота.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

Новость по теме
Гасли призвал ФИА к здравому смыслу в вопросе запрета украшений
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022