Названа позиция ФИА в отношении Хэмилтона после его отказа снимать украшения на ГП Монако
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, скорее всего, избежит санкций со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) за то, что продолжает носить украшения, в том числе пирсинг. Об этом информирует Sky Sports.
Ранее в ФИА дали понять, что у Хэмилтона есть два Гран-при, чтобы снять все украшения. Это сообщение Льюис получил после Гран-при Майами. Британец, однако, заявил, что не собирается этого делать. Срок, установленный Международной автомобильной федерацией, истёк после Гран-при Испании, состоявшегося на прошлой неделе. Однако в ФИА, как сообщает источник, пока решили не наказывать британского пилота.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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