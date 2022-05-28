Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 мая, на уличной трассе в Монте-Карло состоится третья свободная практика седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Монако. Начало тренировки запланировано на 14:00 мск.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул был первым в карьере. После шести первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует тот же Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция третьей практики
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