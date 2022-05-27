Леклер — лучший на первой тренировке Гран-при Монако. Хэмилтон — десятый

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.
Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвёртое время. Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был десятым.
Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.14,531
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,039
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,070
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,181
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,525
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,552
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,680
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,710
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,856
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,968
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,005
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,008
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,218
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,579
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,784
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,886
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,183
19. Мик Шумахер («Хаас») +4,105
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – без времени.
- 27 мая 2022
-
16:23
-
16:01
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:23
-
13:04
-
12:27
-
11:54
-
10:48
-
10:18
-
09:48
-
00:58
- 26 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:57
-
20:45
-
19:57
-
17:26
-
17:14
-
16:33
-
15:59
-
15:50
-
15:02
-
13:27
-
12:44
-
12:07
-
11:01
-
09:51
-
01:05
- 25 мая 2022
-
23:46
-
22:49