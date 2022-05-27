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Леклер — лучший на первой тренировке Гран-при Монако. Хэмилтон — десятый

Леклер — лучший на первой тренировке Гран-при Монако. Хэмилтон — десятый
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На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвёртое время. Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был десятым.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.14,531
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,039
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,070
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,181
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,525
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,552
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,680
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,710
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,856
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,968
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,005
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,008
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,218
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,579
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,784
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,886
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,183
19. Мик Шумахер («Хаас») +4,105
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – без времени.

Формула-1 2022. Этап 7, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
27 мая 2022, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:14.531
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.039
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.070
Комментарии
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