Леклер — лучший на первой тренировке Гран-при Монако. Хэмилтон — десятый

На городской трассе Монте-Карло завершилась первая тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал четвёртое время. Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был десятым.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.14,531

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,039

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,070

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,181

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,525

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,552

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,680

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,710

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,856

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,968

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,005

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,008

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,218

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275

15. Алекс Албон («Уильямс») +1,579

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,784

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,886

18. Николас Латифи («Уильямс») +3,183

19. Мик Шумахер («Хаас») +4,105

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – без времени.