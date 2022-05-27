На машинах «Макларена» появится логотип Айртона Сенны

Логотип трёхкратного чемпиона Формулы-1 легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны будет присутствовать на болидах команды «Макларен», начиная с Гран-при Монако. Долгое время логотип Сенны располагался на авто «Уильямса». Однако в этом году новые владельцы решили его убрать.



«Айртон Сенна был и всегда будет легендой «Макларена». Его выступления за «Макларен» принесли ему три титула чемпиона мира и укрепили его статус в качестве одного из величайших гонщиков Формулы-1.

Когда он трагически погиб в 1994 году, весь мир автоспорта почувствовал невосполнимую утрату, но память о нём живет и сегодня в сердцах и умах болельщиков Формулы-1 по всему миру. Мы считаем, что таким образом признаём его вклад в наш спорт. Мы будем нести его имя с собой, где бы ни участвовали в гонках», — приводит слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна RaceFans.

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