Легендарный поворот Ф-1 просто уничтожили. Как гибель Сенны изменила топ-трассы мира

Трагический уик-энд Формулы-1 в Имоле с гибелью Роланда Ратценбергера и Айртона Сенны поставил чемпионат мира перед жесточайшей реальностью: в начале мая 1994 года внезапно выяснилось, что текущее поколение машин и нынешний уровень безопасности трасс создают гремучую смесь, угрожающую здоровью и даже жизни пилотов.

После трагедий в Имоле от ФИА требовались максимально быстрые и жёсткие решения. Уже к Гран-при Испании были внедрены изменения в конструкции машин, которые должны были замедлить болиды Ф-1 в ожидании более глобальных поправок в правила позднее в сезоне-1994 и – более комплексно – в 1995 году. Но пока технике ещё только предстояло стать действительно безопасной, ФИА совместно с реформированной Ассоциацией гонщиков Гран-при начала изменять конфигурации трасс Формулы-1, замедляя самые опасные места.

Сегодня, в 28-ю годовщину со дня гибели Айртона Сенны, мы покажем, как организаторы изменили сразу девять трасс Гран-при.

Гран-при Испании

У испанских организаторов почти не было времени для каких-либо глобальных изменений. Да и сама трасса была новой и потому вполне безопасной. Однако гонщиков беспокоила скоростная связка «Ниссан»: если машину, едущую почти на полном газу, сорвёт с гоночного полотна, произойти может всякое. Решение проблемы вышло не слишком элегантным: прямо на трассе устроили временную шикану из старых покрышек.

Новая шикана стала непростым испытанием для гонщиков Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Временная связка существенно замедляла болиды, пусть и смотрелась ужасно. В будущем «Ниссан» просто уберут, образовав длинную прямую до поворота La Caixa.

Гран-при Канады

В Монреале тоже создали шинную шикану, чтобы машины не успели разогнаться к повороту «Казино». Как и в случае с Барселоной, шикана просуществовала лишь год, а затем, когда болиды Ф-1 прибавили в безопасности, организаторы и вовсе убрали последующий поворот, создав длинную заднюю прямую трассы (она, кстати, получила в наследство название «Казино»).

Гран-при Великобритании

«Сильверстоун», в отличие от двух предыдущих трасс, был существенно перестроен: Гран-при проходил через два месяца после Имолы, так что времени хватило. Поэтому и изменения вносили на долгосрочную перспективу. Замедлили стартовый поворот «Копс», а «Стоув» стал острее (его вернут к прежнему виду в 1996-м).

Деймон Хилл лидирует в обновлённом «Копсе» после старта Фото: Anton Want/Getty Images

Слегка изменили вход в поворот «Клаб», а «Эбби», который ранее проходился на полном газу, превратили в шикану. Перенесли и несколько изменили «Прайори», а также изменили заезд на пит-лейн.

Гран-при Германии

Несмотря на высочайшие скорости в Хоккейнхайме, трасса не претерпела серьёзных изменений. Фактически перестроили лишь третью шикану Bremskurve 3, которую заодно переименовали в честь Сенны. Плюс чуть острее на входе стал первый поворот Nordkurve.

Гран-при Бельгии

В Бельгии внедрили то изменение, которое стало главным поводом для нашей статьи. Если вы видели гонку в Спа 1994 года или смотрели видеообзоры, то не могли не обратить внимание, во что превратили легендарную «Красную воду». Чтобы снизить скорость на подъёме к «Радийону», внизу создали нелепую, но вполне эффективную шикану. По сути, легендарный поворот просто уничтожили. Интересно, что в 1993-м сам Сенна так комментировал предположения, что поворот стал слишком опасным: «Если вы уберёте „О'Руж“, то уберёте смысл, зачем я этим занимаюсь».

Временная шикана на месте «Красной воды» (справа виден её внутренний бордюр) Фото: Mike Cooper/Getty Images

К счастью, уже в 1995 году – когда все убедились, что в вопросе безопасности сделан шаг вперёд — «Красную воду» вернули к прежнему виду. Реконструировать это место пришлось уже в 2021-м, когда проблема была не в самом факте аварий, а в том, что влетевшие в отбойники машины затем вновь оказывались на гоночной траектории на пути у соперников.

Гран-при Италии

Изначально организаторы и ФИА не смогли договориться об изменениях в конфигурации, из-за чего федерация даже объявила об отмене гонки. Сразу после этого местные власти всё-таки нашли решение, как сделать чуть безопаснее второй «Лесмо» — главные претензии были именно к нему. Поворот сузили, сделав гораздо медленнее, а зону вылета существенно расширили ценой сноса зрительской трибуны. К 1995 году «Монца» получила дополнительные изменения, изменив радиус «Курва Гранде» и перенеся чуть назад по кругу «Роджу», чтобы скорость перед ней стала ниже.

Гран-при Португалии

Одно изменение, которое осталось в конфигурации португальской трассы навсегда. Вместо скоростного поворота Tanque появилась медленная, но довольно интересная по своей конфигурации шикана Gancho.

Гран-при Европы

История, один в один похожая на «Эшторил»: здесь тоже на месте быстрого поворота соорудили уныленькую шикану, назвав её в честь Айртона Сенны. Используется и поныне.

Бонус. Имола

Было бы странно не упомянуть в календаре изменения, которым подвергся автодром имени Энцо и Дино Феррари, пусть даже формально трасса в своём новом виде появилась в Ф-1 уже в следующем сезоне.

Конечно, в первую очередь всем в глаза бросались изменения в «Тамбурелло» и «Вильнёве» — местах, где погибли Сенна и Ратценбергер. Легендарный «Тамбурелло» по сути был принесён в жертву безопасности, превратившись в шикану и последующий левый поворот. Ну а «Вильнёв» из места, проходившегося на полной скорости, превратили в полноценный поворот. Также переделали «Аква Минерале» и перестроили «Варианте Басса» — место, где в опасную аварию в 1994-м угодил Рубенс Баррикелло: теперь пилоту в случае вылета на огромной скорости не угрожал отбойник.

Авария Баррикелло показывает: старая «Варианта Басса» была слишком опасной Фото: Anton Want/Getty Images

Таким образом, изменения разной степени серьёзности затронули половину трасс чемпионата мира. Некоторые повороты — особенно в Имоле — и сегодня напоминают нам о трагических событиях 1994 года. Как это часто бывает в Ф-1, чемпионат мира стал безопаснее ценой человеческих жизней.