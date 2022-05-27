Никита Мазепин: прошло три месяца. Настало время принять важные для себя решения

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, чем занимается в настоящее время.
«Прошло три месяца. Настало время собраться с силами, принять важные для себя решения и погрузиться в работу фонда «Мы соревнуемся как один». Месяцы без выходных и более 10 встреч в день стали уже нормой. Была проведена кропотливая работа, запущены бизнес-процессы, найдены партнёры и единомышленники.
В настоящее время мы поддерживаем спортсменов, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за неспортивных решений. У Фонда сильная команда, прорывные идеи, и самое главное, мы имеем дело со спортсменами, которые вдохновляют нас находить лучшие решения и продолжать усердно работать», — написал Мазепин.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным в начале марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
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