Никита Мазепин: прошло три месяца. Настало время принять важные для себя решения

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, чем занимается в настоящее время.

«Прошло три месяца. Настало время собраться с силами, принять важные для себя решения и погрузиться в работу фонда «Мы соревнуемся как один». Месяцы без выходных и более 10 встреч в день стали уже нормой. Была проведена кропотливая работа, запущены бизнес-процессы, найдены партнёры и единомышленники.



В настоящее время мы поддерживаем спортсменов, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за неспортивных решений. У Фонда сильная команда, прорывные идеи, и самое главное, мы имеем дело со спортсменами, которые вдохновляют нас находить лучшие решения и продолжать усердно работать», — написал Мазепин.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным в начале марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: