Марка Маркеса ждёт ещё одна операция, он выбыл из MotoGP на неопределённый срок

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес перенесёт ещё одну операцию, сообщает The Race. Об этом сообщил руководитель команды «Хонда» Альберт Пуч.



Операция затронет правое плечо Маркеса и правую плечевую кость. Хирургическое вмешательство будет произведено в США после завершения этапа в Муджелло в эти выходные. Сроки возвращения Маркеса не называются, но он, вероятно, уступит свой мотоцикл тестеру Штефану Брадлу.



Для Маркеса эта операция станет уже четвёртой на его правой руке, серьёзную травму которой он получил в 2020 году. Из-за той аварии он пропустил весь сезон 2020 года и часть сезона-2021.



В нынешнем сезоне Маркес уже пропустил одну гонку из-за травмы, полученной в Индонезии. В личном зачёте испанец занимает только 10-ю позицию, имея в своём активе 54 очка. Лидирует в таблице Фабио Куартараро, набравший 102 балла.