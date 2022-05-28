Цунода: шансы заработать очки в Монако связаны только с дождём
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он показал 11-й результат.
«Я разочарован итогами дня. В первой части квалификации я зацепил барьер и повредил переднюю левую часть машины. Благодаря красным флагам я смог вернуться в боксы, но на машине остались повреждения, которые оказали серьёзное влияние на мой результат.
Жаль, что это повлияло на квалификацию Пьера Гасли, он в итоге не сумел пройти во вторую сессию. Обидно, потому что сегодня мы могли побороться за попадание в третий сегмент двумя машинами. Шансы заработать очки в завтрашней гонке для нас связаны только с дождём. Посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Юки Цуноды пресс-служба команды.
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