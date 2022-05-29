Протесты «Феррари» против Переса и Ферстаппена отклонены. Серхио — победитель ГП Монако

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 отклонили протесты, поданные командой «Феррари» против гонщиков «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена. Таким образом, подтверждены первое и третье места мексиканца и голландца на Гран-при Монако.



«Феррари» указывала на то, что и Перес, и Ферстаппен наехали на жёлтую линию на выезде с пит-лейна, что теоретически должно караться штрафом в пять штрафных секунд. Во время разбирательств у судей представители «Феррари» согласились, что Перес не наезжал на жёлтую линию, а значит, их протест необоснован.



Что касается Ферстаппена, то он действительно наехал на линию, но не пересёк её. Стюарды постановили, что в данном случае важнее Спортивный кодекс ФИА, где говорится именно о пересечении линии, а не заметки гоночного директора, требующие держаться правее линии.