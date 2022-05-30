Льюис Хэмилтон: я не разочарован результатом Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, подводя итоги Гран-при Монако, заявил, что не чувствует разочарования в связи с собственным результатом. Британец показал восьмой результат, в течение всей гонки его сдерживал тот факт, что перед ним находился гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо. Испанец уступал ему в скорости, но возможности для обгона не было.



«Кто знает, где бы я мог оказаться. Я не знаю. Честно, я не знал, какие у нас возможности. Но, конечно, то, что я застрял позади двух машин «Альпин», мне не помогло.



Но, если честно, я не разочарован. Именно такую гонку и ожидаешь в Монако. Я понимал, что что-то подобное случится, раз в квалификации я уступил им. Была надежда на дождь, но это не сработало», — цитирует Хэмилтона PlanetF1.