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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Монако: лидеры таблицы остались прежними

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Монако: лидеры таблицы остались прежними
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По итогам седьмого этапа сезона-2022, Гран-при Монако, сразу два пилота получили штрафные баллы. Александер Албон по итогам гонки получил штраф в пять секунд и один штрафной балл в суперлицензию за многократные выезды за пределы трассы без уважительной причины. Аналогичный штраф в пять секунд получил пилот «Альпин» Эстебан Окон за столкновение с Льюисом Хэмилтоном, также добавив в свою суперлицензию один штрафной балл.

Для Албона эти штрафные баллы стали уже вторыми подряд — ранее он получил два на этапе в Испании.

Что касается сгоревших баллов, то за минувшую неделю никто из пилотов не вычеркнул штрафные баллы по истечении срока давности. Однако уже на следующей неделе сразу по три балла сгорят у Ландо Норриса и Николаса Латифи.

После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»726 июня 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»54 июля 2022 года — 4 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»510 октября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»410 октября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»412 сентября 2022 года — 1 балл
Александер Албон«Уильямс»43 июля 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»13 июля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 1 балл
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