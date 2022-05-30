Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Монако: лидеры таблицы остались прежними

По итогам седьмого этапа сезона-2022, Гран-при Монако, сразу два пилота получили штрафные баллы. Александер Албон по итогам гонки получил штраф в пять секунд и один штрафной балл в суперлицензию за многократные выезды за пределы трассы без уважительной причины. Аналогичный штраф в пять секунд получил пилот «Альпин» Эстебан Окон за столкновение с Льюисом Хэмилтоном, также добавив в свою суперлицензию один штрафной балл.

Для Албона эти штрафные баллы стали уже вторыми подряд — ранее он получил два на этапе в Испании.

Что касается сгоревших баллов, то за минувшую неделю никто из пилотов не вычеркнул штрафные баллы по истечении срока давности. Однако уже на следующей неделе сразу по три балла сгорят у Ландо Норриса и Николаса Латифи.



После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.