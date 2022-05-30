Бинотто: невероятно, что Латифи и Албон не пускали Сайнса и Леклера. Это несправедливо

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал неудачное выступление итальянской команды на Гран-при Монако.



«Я отвечаю за всё происходящее в команде. Мы неверно сработали со стратегией, недооценили скорость промежуточных шин и не использовали возможности.



В ситуации с Леклером нам нужно было остановиться через круг после Переса, а не через два, либо остаться на дождевых шинах и сразу переходить на слики. Однако в Монако практически нет данных GPS, связь с пилотами осложнена, к тому же мы встретили трафик. Могло произойти что угодно.



Второе место Сайнса — не так уж плохо, хотя он мог победить. Ему не повезло с Латифи. Карлос застрял за ним на протяжении двух секторов. Если бы не это, то он оказался бы впереди Переса. Леклер потерял много времени за Албоном. Что-то сложилось не в нашу пользу, но мы и сами наошибались. Невероятно, что Латифи и Албон, ехавшие на четыре секунды медленнее, не пускали лидеров, несмотря на явные синие флаги. Это несправедливо. Но мы неверно оценили ситуацию. Мы могли выиграть гонку и не сделали этого», — приводит слова Бинотто La Repubblica.