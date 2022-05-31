Вильнёв: «Макларену» выгоднее платить Риккардо, чтобы он сидел дома, а не за рулём

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Макларен» в ближайшее время расстанется с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо. По мнению эксперта, низкие результаты спортсмена вкупе с высокой зарплатой делают сотрудничество невыгодным.
«Время Риккардо в «Макларене» подходит к концу. Глава команды Зак Браун уже прямо говорит об опции расторжения контракта. Думаю, что решение уже принято. А подобные заявления — попытка оказать давление на пилота, а также подготовить прессу и общественность к переменам.
Риккардо из-за своей высокой зарплаты слишком дорого обходится команде. При этом он почти не набирает очки. Он просто обходится команде в огромную сумму.
Для «Макларена» было бы выгоднее платить Риккардо зарплату, чтобы он сидел дома на диване, а не за рулём болида», — цитирует Вильнёва GP Today.
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