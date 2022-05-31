Мик Шумахер обратился к болельщикам после аварии на Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Мик Шумахер опубликовал новую запись у себя в соцсетях. Он поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного выступления на Гран-при Монако. Немецкий пилот врезался в ограждения и разбил болид. Машина Шумахера раскололась на две части, но он сам избежал серьёзных травм. При этом глава «Хааса» Гюнтер Штайнер не скрывал недовольства Шумахером. Он публично раскритиковал его за ошибку.



«Спасибо всем за добрые сообщения. Я в порядке. Сосредоточен на подготовке к следующим гонкам», — написал Шумахер у себя в соцсетях.

Ранее Мик объяснил свою аварию тем, что не рассчитал габариты болида. Гонщик «Астон Мартин» и соотечественник Мика Себастьян Феттель уже призвал журналистов оставить пилота в покое и дать ему прийти в себя.