В «Феррари» подробно рассказали, как упустили победу в Монако

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда объяснил, как итальянская команда упустила победу на Гран-при Монако.



«С Шарлем Леклером мы допустили две ошибки. В первую очередь было важно не пропустить Переса после его первого пит-стопа. В случае с Карлосом Сайнсом мы поздно поняли, что не успеваем ответить, но у Шарля был запас, и мы считали, что он останется впереди после своей остановки.



В начале 18-го круга преимущество Шарля над Пересом составляло более десяти секунд с учётом пит-стопа. Мы понимали, что Перес на промежуточных быстрее, чем Шарль на дождевых, так что следили за ситуацией в режиме реального времени. Мы видели, как запас сократился с десяти секунд примерно до пяти. Потом до четырёх. До трёх.



Когда Шарль проезжал «Бассейн», ориентир времени говорил, что он выйдет на трассу на секунду впереди Переса. Мы не ожидали, что Перес проедет этот круг на девять секунд быстрее Шарля. Из-за этого мы и проиграли его гонку.



Позднее мы хотели перевести обе машины на сухие шины и на 21-м круге поняли, что настал этот момент. Когда мы приглашали на пит-стоп Карлоса, мы подумали, что стоит зазвать и Шарля, чтобы попытаться провести андеркат относительно Переса, чтобы мы могли привезти дубль. Когда пилоты заезжали в боксы, разница между ними составляла около пяти секунд. Для проведения двойного пит-стопа нужна разница в шесть секунд, но мы считали, что пяти с половиной секунд должно хватить. Однако под конец круга разница между гонщиками сократилась до 3,5 секунды. В последний момент мы попросили Шарля остаться на трассе, но он уже свернул на пит-лейн. Из-за этого он потерял две секунды, что и позволило Максу Ферстаппену опередить его», — приводит слова Руэды GPFans.