Эта гонка доказала: Монако не место в Ф-1. А «Феррари» может упустить титул и с топ-авто

В это воскресенье Гран-при Монако на улицах Монте-Карло было сразу два — дождевой и обычный, стартовавший после аварии Мика Шумахера. Впрочем, Формула-1 обошлась бы без обоих.

Не гонки, а одно название

Гонка в Монако стартовала с часовым опозданием — в тот момент, когда машины уже были на решётке, над трассой пошёл дождь. Дирекция гонки долгое время не решалась дать старт и откладывала его и в итоге оказалась права — дождь усилился до настоящего ливня, под которым никто из пилотов машину бы точно не удержал.

Когда условия стали попроще, гонка всё-таки стартовала, и пилотам приходилось по большей части бороться с покрытием, нежели между собой. Асфальт не был таким уж мокрым, в командах почти сразу начали обсуждать с пилотами переход на «промежуточные» шины — и именно своевременные пит-стопы в дождевой фазе в итоге оказались решающими.

Обгонов в Монако не было ни под дождём, ни посуху Фото: Hasan Bratic/Getty Images

А вот после аварии Шумахера начался самый обычный Гран-при Монако — пустой и без обгонов. Остроты борьбе не добавила даже ошибка Переса, который заблокировал колёса и подпортил комплект резины: мексиканца под финиш догнал Сайнс, но ничего сделать с гонщиком «Ред Булл» не смог.

Но куда более показательна борьба позади лидеров: Фернандо Алонсо полгонки намеренно ехал на две-три секунды с круга медленнее, чем мог бы, и всё равно объехать его даже с DRS Льюису Хэмилтону не удалось. Что это за гонка такая, в которой даже такая разница в скорости не позволяет провести обгон? Не то чтобы Хэмилтон отказывался рисковать — в борьбе с Оконом Льюис едва не разбил машину, просто трасса в Монако настолько узкая, что вести борьбу здесь попросту невозможно даже при разнице в скорости в три (!) секунды.

Хэмилтон всю гонку не мог пройти явно более медленного Алонсо Фото: Eric Alonso/Getty Images

Узкая уличная трасса – это и правда вызов для гонщиков, которым необходимо пилотировать предельно точно, но вот к гонке это не относится: Алонсо чуть ли не треть гонки ехал «на расслабоне». Борьба на пределе на протяжении полутора часов? Фернандо наглядно показал, на каком пределе идёт эта борьба.

Гран-при Монако устарел. То, что происходит здесь с участием нынешних машин, меньше всего напоминает гонку. Популярность Гран-при Монако в прежние годы обеспечивалась зрелищем — в 30-х, 40-х и даже 80-х эта гонка по-настоящему впечатляла и заставляла пилотов рисковать. Но зрелища больше нет, а общего с теми гонками, в которых сражались Караччиола, Аскари, Прост и Сенна, – одно лишь название.

Проклятье Леклера или проклятье «Феррари»?

Одна традиция всё же в Монако живёт: Шарлю Леклеру на домашней трассе не везёт катастрофически. Всё началось ещё в Формуле-2, когда Шарль уверенно лидировал, но механики плохо закрепили колесо на пит-стопе. Оказавшись в Формуле-1, Леклер четыре года подряд не мог добраться до финиша и лишь в этом году впервые набрал в Монако очки — и то лишь за четвёртое место, которым был весьма недоволен.

Итак, разбираемся. До 15-го круга у Леклера всё было под контролем — он возглавлял пелотон, в то время как в командах пытались выгадать правильный момент, чтобы избавиться от резины для сильного дождя. Причём Сайнс — напарник Шарля — сразу сказал команде, что будет переходить на слики, минуя промежуточный пит-стоп для перехода на «промежуточные».

Рискованный пит-стоп вывел Переса в лидеры Фото: Clive Rose/Getty Images

Первым в боксы поехал Перес — его темп, а также скорость Хэмилтона, который сменил шины чуть раньше, доказывали, что трасса слишком сухая для дождевых шин. На свежей резине Чеко ехал на несколько секунд с круга быстрее «Феррари», но в «Скудерии» отреагировали лишь через два круга — за это время Леклер потерял порядка 10 секунд и с пит-лейна выехал в четырёх позади.

Хуже того — Шарль оказался позади Сайнса и за сликами поехал одновременно с ним, что закрепило монегаска на четвёртом месте. Причём в «Феррари», скомандовав гонщику ехать в боксы, внезапно передумали — но было уже поздно, поскольку Леклер был уже на въезде на пит-лейн. Гонщик был очень недоволен и буквально кричал на инженера, однако зря: ещё один круг на «промежуточных» — и он потерял бы ещё секунды четыре.

Леклер потерял победу из-за запоздалой первой остановки Фото: Clive Rose/Getty Images

Ключевым эпизодом в поражении Леклера стал первый пит-стоп: на него нужно было ехать раньше, ведь уже по темпу Хэмилтона было видно, что «промежуточные» быстрее. С одной стороны, понять решение команды можно: уезжать в боксы, когда ты лидируешь, да ещё и неясно, не пойдёт ли дождь снова, это большой риск. С другой — Перес на такой риск пошёл, а Сайнс в переговорах с инженером настоял на своём решении перейти сразу на слики.

Виновата ли команда в том, что не позвала вовремя пилота на первый пит-стоп? Да, ведь это стратеги видят темп Хэмилтона, а не Леклер. Но и с самого гонщика ответственности снимать не стоит — Льюис и Чеко почувствовали, что трасса позволяет «переобуться», и поехали на пит-стоп. Так же, как Шарль не знает темпа Хэмилтона, стратеги не знают ощущений пилота в кокпите. Эту гонку Леклер и «Феррари» проиграли вместе.

И всё равно «Ред Булл» ещё не фаворит…

В последних двух гонках австрийцы перехватили лидерство в обоих зачётах и даже закрепились на первых позициях. Но если говорить об общем зачёте, то отрыв Ферстаппена составляет лишь девять очков — возьми «Феррари» дубль в Баку, и у Макса даже при финише на третьем месте никакого преимущества не останется.

Кроме того, Серхио Перес с ролью второго пилота не смирился — хотя можно предположить, что именно на таких условиях его и приглашали в конце 2019 года. Ещё в Барселоне Чеко жаловался команде, что она поступает с ним «очень нечестно», и, возможно, именно с этим связано то, что мексиканец готов был рискнуть и первым из лидеров сменить дождевые шины.

Перес продолжит рисковать, Ферстаппену уже сложнее сохранять статус лидера команды, ну а в распоряжении Леклера машина, которая выиграла три последних квалификации, и напарник, готовый компенсировать свои ошибки помощью первому номеру. Ошибки, как просчёт «Феррари» с первым пит-стопом, будут и с той, и с другой стороны, а борьба только начинается — позади лишь треть сезона.