Марк Маркес успешно перенёс четвёртую операцию

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес успешно перенёс операцию. Об этом сообщил хирург больницы Майо в Рочестере (Миннесота, США) Хоакин Санчес. Операция прошла без осложнений, Маркес уже начал курс восстановления. Ближайшие дни он проведёт в США, после чего переберётся на родину, в Испанию.
«Сегодня нам представилась возможность прооперировать правую плечевую кость Маркеса. Процедура заняла примерно три часа. Несмотря на то что процедура сложная, результат был удовлетворительным. Операция заключалась в удалении двух проксимальных винтов задней пластины, которые были установлены доктором Антуньей в декабре 2020 года с последующей остеотомией плечевой кости.
Процедура заключалась в поперечном разрезе плечевой кости для поворота её вдоль оси. Мы повернули кость примерно на 30 градусов, после чего стабилизировали с помощью установки новой пластины, зафиксированной множеством винтов. Желаем господину Маркесу скорейшего восстановления и возврата к профессиональной деятельности», — цитирует доктора Хоакина Санчеса Crash.
Для Маркеса эта операция стала уже четвёртой на его правой руке, серьёзную травму которой он получил в 2020 году. Из-за той аварии он пропустил весь сезон 2020 года и часть сезона-2021.
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