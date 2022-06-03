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Марк Маркес успешно перенёс четвёртую операцию

Марк Маркес успешно перенёс четвёртую операцию
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес успешно перенёс операцию. Об этом сообщил хирург больницы Майо в Рочестере (Миннесота, США) Хоакин Санчес. Операция прошла без осложнений, Маркес уже начал курс восстановления. Ближайшие дни он проведёт в США, после чего переберётся на родину, в Испанию.

«Сегодня нам представилась возможность прооперировать правую плечевую кость Маркеса. Процедура заняла примерно три часа. Несмотря на то что процедура сложная, результат был удовлетворительным. Операция заключалась в удалении двух проксимальных винтов задней пластины, которые были установлены доктором Антуньей в декабре 2020 года с последующей остеотомией плечевой кости.

Процедура заключалась в поперечном разрезе плечевой кости для поворота её вдоль оси. Мы повернули кость примерно на 30 градусов, после чего стабилизировали с помощью установки новой пластины, зафиксированной множеством винтов. Желаем господину Маркесу скорейшего восстановления и возврата к профессиональной деятельности», — цитирует доктора Хоакина Санчеса Crash.

Для Маркеса эта операция стала уже четвёртой на его правой руке, серьёзную травму которой он получил в 2020 году. Из-за той аварии он пропустил весь сезон 2020 года и часть сезона-2021.

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