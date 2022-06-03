«Хорошие парни не добиваются успеха в Ф-1». Алан Джонс высказался о ситуации с Риккардо

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс поделился мнением о ситуации Даниэля Риккардо в «Макларене».
«Его будущее в команде под вопросом. Если он не сможет прибавить, то я не могу представить, чтобы Риккардо остался в «Макларене» надолго. Контракт в Формуле-1 мало что значит. Если ситуация не изменится, то у меня нет сомнений, что они воспользуются одним из вариантов, которые в контракте прописаны.
Риккардо в небольшой степени великий гонщик и в огромной степени отличный парень. Но все знают, что хорошие парни не добиваются успеха где-либо, особенно в Формуле-1. Чем больший ты засранец, тем лучше тебе. Есть несколько человек, которые это доказали», — приводит слова Алана Джонса PlanetF1.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, набрав 11 очков. Норрис с 48 баллами занимает седьмую позицию. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.
- 3 июня 2022
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55
-
16:06
-
15:00
-
13:55
-
12:48
-
12:04
-
10:38
-
09:33
-
00:59
-
00:00
- 2 июня 2022
-
22:59
-
21:56
-
20:42
-
19:52
-
18:48
-
17:47
-
16:35
-
15:59
-
15:31
-
13:44
-
13:21
-
11:56
-
11:21
-
10:33
-
09:44
-
00:51
- 1 июня 2022
-
23:29
-
22:24
-
21:01
-
20:04
-
18:58