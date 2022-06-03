«Хорошие парни не добиваются успеха в Ф-1». Алан Джонс высказался о ситуации с Риккардо

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс поделился мнением о ситуации Даниэля Риккардо в «Макларене».



«Его будущее в команде под вопросом. Если он не сможет прибавить, то я не могу представить, чтобы Риккардо остался в «Макларене» надолго. Контракт в Формуле-1 мало что значит. Если ситуация не изменится, то у меня нет сомнений, что они воспользуются одним из вариантов, которые в контракте прописаны.



Риккардо в небольшой степени великий гонщик и в огромной степени отличный парень. Но все знают, что хорошие парни не добиваются успеха где-либо, особенно в Формуле-1. Чем больший ты засранец, тем лучше тебе. Есть несколько человек, которые это доказали», — приводит слова Алана Джонса PlanetF1.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо в настоящее время занимает 11-е место, набрав 11 очков. Норрис с 48 баллами занимает седьмую позицию. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.