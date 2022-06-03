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Хорнер считает, что Формуле-1 стоит сгруппировать календарь по территориальному признаку

Хорнер считает, что Формуле-1 стоит сгруппировать календарь по территориальному признаку
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Формуле-1 стоит пересмотреть календарь сезона и сгруппировать гонки на одном континенте.

«Глядя на календарь, сейчас может возникнуть мысль, что было бы очень логично сгруппировать вместе некоторые этапы. Будь то американские, европейские или азиатские Гран-при. Сейчас некоторые отрезки календаря кажутся совершенно бессмысленными с точки зрения географического признака. Например, проведение подряд гонок в Азербайджане и Канаде кажется совершенно бессмысленным. Или приезд в Австралию кажется совершенно бессмысленным и дорогостоящим в текущих условиях», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Формула-1 может скорректировать календарь, чтобы сократить логистические расходы.

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