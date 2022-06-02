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«Девять команд будут рады». Штайнер — о словах Хорнера о пропуске последних четырёх гонок

«Девять команд будут рады». Штайнер — о словах Хорнера о пропуске последних четырёх гонок
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на заявления босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера о том, что некоторым командам придётся пропустить последние четыре гонки сезона.

«Это сложный вопрос, я говорил, что в краткосрочной перспективе ничего заметно не будет, зато в долгосрочной разрывы между командами сократятся. Конечно, мы не должны повышать потолок расходов, потому что это полезно для команд средней группы. Сложно сказать, кто станет лучшим из остальных. И если ограничения бюджетов сохранятся, мы станем ближе к большим парням. Девять команд будут рады, если «Ред Булл» придётся пропускать гонки, потому что тогда в следующем году они не получат денег, а мы разделим их между собой. Да и «Феррари» будет просто счастлива, если «Ред Булл» не приедет на последние гонки сезона», — приводит слова Штайнера Autosport.

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