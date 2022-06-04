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Хэмилтон отреагировал на арест в России американской баскетболистки Грайнер

Хэмилтон отреагировал на арест в России американской баскетболистки Грайнер
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новое сообщение в своих социальных сетях, сделав репост видеозаписи, посвящённой американской баскетболистке Бриттни Грайнер, задержанной в России.

«Уже более ста дней. Мы должны вернуть её домой», — говорится в сообщении, репост которого сделал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В России, где Грайнер выступает за УГМК, её обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистке при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров, превзойдя соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.

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