Хэмилтон отреагировал на арест в России американской баскетболистки Грайнер

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новое сообщение в своих социальных сетях, сделав репост видеозаписи, посвящённой американской баскетболистке Бриттни Грайнер, задержанной в России.
«Уже более ста дней. Мы должны вернуть её домой», — говорится в сообщении, репост которого сделал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
В России, где Грайнер выступает за УГМК, её обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистке при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров, превзойдя соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.
- 4 июня 2022
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
14:06
-
12:57
-
12:01
-
11:18
-
10:11
-
09:49
-
00:59
-
00:04
- 3 июня 2022
-
22:51
-
21:52
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55
-
16:06
-
15:00
-
13:55
-
12:48
-
12:04
-
10:38
-
09:33
-
00:59
-
00:00
- 2 июня 2022
-
22:59
-
21:56
-
20:42
-
19:52
-
18:48
-
17:47
-
16:35
-
15:59