Алекс Ринс сломал запястье во время Гран-при Каталонии MotoGP

Мотогонщик «Сузуки» Алекс Ринс сломал запястье на левой руке в результате падения на старте Гран-при Каталонии MotoGP. Ринс вылетел из мотоцикла после того, как в него врезался Такааки Накагами. Инцидент произошёл во время первого поворота.



Накагами и Ринса доставили в больницу после столкновения. Ещё перед этим Алекс предположил, что сломал запястье. Спортсмен сразу сказал, что у него, по всей видимости, серьёзная травма. Об этом он написал у себя в соцсетях, когда его везли в госпиталь.



Позднее диагноз был подтверждён, его установили с помощью МРТ. При этом ожидается, что спортсмен сможет принять участие в следующем Гран-при.



«К сожалению, у меня перелом запястья. Мне придётся немного отдохнуть. Надеюсь, что Накагами в порядке. Надеюсь, что сегодняшнее происшествие немного изменит наш спорт. Спасибо за вашу поддержку», — написал Ринс.

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