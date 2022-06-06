Окон назвал страны, в которых Формула-1 обязательно должна проводить этапы Гран-при

Пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что этапы Гран-при в Бельгии, Франции и Монако не должны уходить из календаря Формулы-1 ни при каких обстоятельствах.

«Я слежу за разговорами о том, что Монако может потерять свой этап, и да, это выглядит не слишком приятно. Это очень разочаровывает. Когда я только начинал карьеру, Гран-при Франции ещё не было в календаре. Потом он вернулся, и мне очень повезло участвовать там в гонках. В этом году этот этап у нас есть, и мы собираемся насладиться им в полной мере.

Я думаю, что есть страны, в которых мы должны проводить гонки при любых обстоятельствах. В число таких стран входят Бельгия, Франция и Монако. Это особенные для нас гонки», — приводит слова Окона Motorsport.