Окон назвал страны, в которых Формула-1 обязательно должна проводить этапы Гран-при
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что этапы Гран-при в Бельгии, Франции и Монако не должны уходить из календаря Формулы-1 ни при каких обстоятельствах.
«Я слежу за разговорами о том, что Монако может потерять свой этап, и да, это выглядит не слишком приятно. Это очень разочаровывает. Когда я только начинал карьеру, Гран-при Франции ещё не было в календаре. Потом он вернулся, и мне очень повезло участвовать там в гонках. В этом году этот этап у нас есть, и мы собираемся насладиться им в полной мере.
Я думаю, что есть страны, в которых мы должны проводить гонки при любых обстоятельствах. В число таких стран входят Бельгия, Франция и Монако. Это особенные для нас гонки», — приводит слова Окона Motorsport.
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