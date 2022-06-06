Норберт Хауг: стратегические ошибки — часть истории «Феррари»

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о «Феррари».
«Когда смотришь за «Феррари» со стороны, создаётся впечатление, что внутри команды огромное давление, из-за чего все пытаются принимать какие-то особенно правильные решения, хотя обычные решения смотрятся намного лучше. В Монако «Феррари» сама поставила себе подножку — из-за действий команды гарантированная победа Леклера превратилась в четвёртое место на финише. В итоге команда преподнесла сюрприз Максу Ферстаппену, что было совершенно необязательно делать, ведь в худшем случае это может стать решающим фактором, который повлияет на итог чемпионата.
Жаль, но подобные стратегические ошибки — часть истории «Феррари», они повторяются снова и снова. Всё это портит команде статистику, которая могла бы быть просто прекрасной. И не стоит считать, что к следующей гонке уровень прессинга станет ниже», — приводит слова Хауга Speedweek.
- 6 июня 2022
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
-
16:48
-
16:25