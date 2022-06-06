Норберт Хауг: стратегические ошибки — часть истории «Феррари»

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о «Феррари».



«Когда смотришь за «Феррари» со стороны, создаётся впечатление, что внутри команды огромное давление, из-за чего все пытаются принимать какие-то особенно правильные решения, хотя обычные решения смотрятся намного лучше. В Монако «Феррари» сама поставила себе подножку — из-за действий команды гарантированная победа Леклера превратилась в четвёртое место на финише. В итоге команда преподнесла сюрприз Максу Ферстаппену, что было совершенно необязательно делать, ведь в худшем случае это может стать решающим фактором, который повлияет на итог чемпионата.



Жаль, но подобные стратегические ошибки — часть истории «Феррари», они повторяются снова и снова. Всё это портит команде статистику, которая могла бы быть просто прекрасной. И не стоит считать, что к следующей гонке уровень прессинга станет ниже», — приводит слова Хауга Speedweek.