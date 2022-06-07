Третий мотогонщик за неделю скончался в результате аварии на острове Мэн
Поделиться
Во время гонки на острове Мэн в классе Supersport произошла авария, в результате которой погиб североирландский мотогонщик Дэви Морган. Это уже третий случай с летальным исходом за эту неделю: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попал 35-летний дебютант этапа французский пилот Оливье Лаворель. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек.
Морган участвовал в гонках серии ТТ с 2002 года, его последняя гонка была 80-й в карьере. В последние годы он планировал завершить карьеру в мотоспорте, которому он посвятил почти 30 лет, однако из-за длительного перерыва в соревнованиях в связи с пандемией передумал.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
Партнерский контент