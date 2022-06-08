Кевин Магнуссен: гонщики Формулы-1 склонны ставить себя выше команды

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о взаимодействии с товарищами по команде в формульных сериах и в гонках на выносливость.

«На пути в Формулу-1 все товарищи по команде всегда являются одновременно и соперниками. С осознанием этого просто растёшь и всегда держишь дистанцию. Между пилотами никогда не бывает близкой дружбы.

А потом, после всех лет на этом пути, мне посчастливилось обрести опыт настоящего взаимодействия с товарищем по команде. Мы вместе работали, общались и открывались друг другу. С Ренгером ван дер Занде в прошлом году у меня сложилась очень близкая дружба.

Что касается Мика, то я не против того, чтобы с ним поговорить о чём-то, что может ему помочь. Если это будет полезно для команды, то принесёт пользу и мне. Ведь я здесь чтобы помогать команде, а не для себя. Хотя, конечно, и для себя тоже, потому что хочу добиться чего-то в этом спорте, который действительно люблю. Но на самом деле моя работа в том, чтобы помогать команде.

А вообще мне кажется, что гонщики Формулы-1 склонны ставить себя выше команды. В гонках на выносливость такое невозможно. Там нужно работать вместе, как в футбольной или любой другой команде, в которой участвует более одного человека», — приводит слова Магнуссена The Race.