«Феррари» готовит обновление двигателя к Гран-при Великобритании

Команда Формулы-1 «Феррари» готовит обновления двигателя к Гран-при Великобритании, сообщает La Gazzetta Dello Sport.



Как сообщает источник, итальянская команда планирует обновить гибридную составляющую двигателя, которая по регламенту ещё подлежит доработке. Заморозка на дальнейшее развитие вступит в силу 1 сентября.



Сейчас командам разрешено дорабатывать генератор MGU-K, батарею ERS и блок управления электроникой.



Ранее сообщалось, что на предстоящий этап в Азербайджане команда привезёт мелкие обновления, связанные с характеристиками трассы. К Гран-при Канады итальянская команда привезёт обновления в области аэродинамики. В Великобритании и Бельгии команда планирует большие пакеты обновлений.