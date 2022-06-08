«Феррари» готовит обновление двигателя к Гран-при Великобритании
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Команда Формулы-1 «Феррари» готовит обновления двигателя к Гран-при Великобритании, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Как сообщает источник, итальянская команда планирует обновить гибридную составляющую двигателя, которая по регламенту ещё подлежит доработке. Заморозка на дальнейшее развитие вступит в силу 1 сентября.
Сейчас командам разрешено дорабатывать генератор MGU-K, батарею ERS и блок управления электроникой.
Ранее сообщалось, что на предстоящий этап в Азербайджане команда привезёт мелкие обновления, связанные с характеристиками трассы. К Гран-при Канады итальянская команда привезёт обновления в области аэродинамики. В Великобритании и Бельгии команда планирует большие пакеты обновлений.
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