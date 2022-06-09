Джек Миллер покинет «Дукати» и перейдёт в «КТМ»

Гонщик MotoGP Джек Миллер покинет «Дукати» после пяти сезонов совместной работы. Он продолжит карьеру в «КТМ».

С 2018 года по настоящее время Джек завоевал 16 подиумов на Desmosedici GP. Также благодаря результатам Джека «Дукати» выиграла чемпионат мира среди конструкторов в 2020 и 2021 годах и титул лучшей команды MotoGP в прошлом сезоне.

Миллер подписал контракт с австрийской командой на 2023 и 2024 годы. Австралиец уже выступал за «КТМ» в классе Moto3 в 2014 году и стал вице-чемпионом.

«Это были действительно важные пять лет для меня: вместе с «Дукати» я добился нескольких подиумов, включая две победы, которые я никогда не забуду. Помимо двух титулов чемпиона мира среди конструкторов и командного титула, в прошлом году я занял четвёртое место в чемпионате, и это был мой лучший результат в MotoGP. Вместе с Pramac Racing Team и Ducati Lenovo Team я очень вырос как гонщик, и год за годом всегда чувствовал себя лучшей версией самого себя. В следующем году я приму новый вызов, но сейчас хочу думать только о том, чтобы завершить этот последний сезон с моей командой наилучшим образом. Я благодарю всех сотрудников, мою команду, Джиджи, Паоло, Давиде и всех тех, кто работал со мной на протяжении этих пяти сезонов», — приводит слова Миллера пресс-служба «Дукати».