Магнуссен поддержал критику Цуноды в адрес ФИА

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что в интерпретации правил гоночной дирекцией ФИА стало гораздо меньше постоянства после перехода на работу с двумя разными директорами гонок.



«Думаю, разница и правда есть. И сейчас, возможно, нам стало сложнее понимать границы правил. ФИА стоит постараться разобраться в ситуации и поговорить с ребятами. Мне кажется, раньше постоянства в правилах и принятых решениях было больше. Было бы здорово, если бы интерпретация правил была постоянной.



Тогда пилотам станет проще понимать происходящее. Но что есть — то есть. У перестановок в ФИА были причины. Я не волнуюсь по этому поводу. Это как беспокоиться из-за погоды. Всё равно ничего не изменить, ты просто вынужден иметь дело с текущей ситуацией», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.

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