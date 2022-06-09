Магнуссен поддержал критику Цуноды в адрес ФИА

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что в интерпретации правил гоночной дирекцией ФИА стало гораздо меньше постоянства после перехода на работу с двумя разными директорами гонок.
«Думаю, разница и правда есть. И сейчас, возможно, нам стало сложнее понимать границы правил. ФИА стоит постараться разобраться в ситуации и поговорить с ребятами. Мне кажется, раньше постоянства в правилах и принятых решениях было больше. Было бы здорово, если бы интерпретация правил была постоянной.
Тогда пилотам станет проще понимать происходящее. Но что есть — то есть. У перестановок в ФИА были причины. Я не волнуюсь по этому поводу. Это как беспокоиться из-за погоды. Всё равно ничего не изменить, ты просто вынужден иметь дело с текущей ситуацией», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.
- 9 июня 2022
-
23:49
-
22:04
-
21:45
-
20:51
-
19:46
-
18:47
-
17:18
-
16:24
-
15:42
-
15:11
-
13:52
-
13:05
-
12:13
-
11:06
-
09:36
-
00:47
- 8 июня 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:52
-
20:57
-
19:52
-
18:47
-
17:30
-
16:44
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:38
-
11:59
-
11:09
-
09:37
-
01:01
-
00:03
- 7 июня 2022
-
23:15
-
22:12