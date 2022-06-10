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«И вот приходит Расселл». Феттель высказался о выступлении Хэмилтона в этом сезоне Ф-1

«И вот приходит Расселл». Феттель высказался о выступлении Хэмилтона в этом сезоне Ф-1
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Гонщик команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Когда только знакомишься со спортом, как это делали я и Льюис, победа и стремление быть на вершине — то, чего так пытаешься достичь. Будет ли вас захватывать финиш на восьмом, 12-м, или 13-м месте? Ответ отрицательный, учитывая количество побед, особенно в случае Льюиса, у которого их больше, чем у любого другого пилота.

И вот приходит Джордж Расселл. Он провёл три года в «Уильямсе», где не занимал первых позиций. Все мы разные, но нужно оставаться честными и признаться самому себе, что Льюис едва ли будет так же воодушевлён финишем на восьмой позиции, как, вероятно, воодушевлён Джордж. Я бы очень удивился, если б так оно и было», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

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