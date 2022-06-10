Хэмилтон: обновления «Мерседеса» работают не везде

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон дал прогноз, что трасса в Баку будет не лучшей для Mercedes W13, но ожидает, что команда выступит более успешно, чем на Гран-при Монако.



«Проделана большая работа. Надеюсь, что здесь [в Баку] не такая извилистая трасса, как в Монако, а также низкая прижимная сила. Должно быть лучше, я надеюсь на это. Очевидно, что мы сильнее выступаем на более ровных трассах. Например, в Барселоне нам было гораздо легче. В Формуле-1 есть и другие открытые трассы, которые не такие извилистые. В Баку трасса более извилистая, что не обязательно хорошо для характеристик нашей машины. В то же время она может быть более плавной, и тогда всё будет в порядке.



Новое направление, которое мы выбрали в Барселоне, дало нам больше возможностей двигаться вперёд, что пока весьма позитивно. Но оно работает не везде. Сейчас мы получаем опыт, который сближает команду. Так что, думаю, мы стали более сплочёнными, чем когда-либо. Полагаю, такое происходит тогда, когда вы сталкиваетесь с трудностями. В этом много положительных моментов», – цитирует Хэмилтона RaceFans.



После неудачного начала сезона «Мерседес» набрал ход, представив пакет обновлений на Гран-при Испании. Однако извилистая трасса в Монако стала для команды дополнительной головной болью, и «Мерседес» ещё больше отстал от лидеров – «Ред Булл» и «Феррари».