Магнуссен: Шумахеру нужно получить импульс, и тогда он будет в порядке
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил поддержку своему напарнику Мику Шумахеру, который разбил болид в Монако.
«Я не думаю, что должен задавать Мику вопросы. Он и сам прекрасно знает, что произошло, так что нет причин копать глубже. Поддержка у него, безусловно, есть. Иногда бывает так, что начинаешь сезон не лучшим образом. Так было и с Роменом Грожаном в 2018 году. Шумахеру сейчас лишь нужно получить импульс, и тогда он будет в порядке. Я знаю это по своему опыту», — цитирует Магнуссена racingnews365.
Мик Шумахер не набрал ещё ни одного очка с момента дебюта в Формуле-1 и в текущем сезоне уже дважды разбивал болид. Магнуссен с начала сезона набрал 15 очков и располагается на десятом месте в общем зачёте.
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