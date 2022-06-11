Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена из-за аварии Лэнса Стролла

Квалификация Гран-при Азербайджана была остановлена красными флагами из-за аварии канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла за две с половиной минуты до конца первого сегмента квалификации. Стролл ошибся во втором повороте, не вписался в вираж и разбил машину, сломав правую переднюю подвеску и переднее крыло. Примечательно, что за круг до этого Стролл упёрся носом в другом повороте, однако не повредил машину.
На момент остановки квалификации в зоне вылета находятся Александер Албон, Валттери Боттас, Николас Латифи, Лэнс Стролл и Мик Шумахер.
Рестарт квалификации намечен на 17:40 по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации
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