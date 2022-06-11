Вольф: будущее Мика Шумахера в «Мерседесе»? Почему бы и нет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда держит Мика Шумахера на своём «радаре» относительно возможных будущих выступлений в составе этого коллектива.
«Нужно снять с него прессинг. Мик умён, и мы знаем, что он умеет пилотировать болид, так что нужно позволить ему довериться инстинктам и выступать так, как велят они.
Будущее Мика в «Мерседесе»? Почему бы и нет. С фамилией Шумахер или без неё у Мика есть сильные стороны, благодаря которым он всегда будет на нашем радаре», — приводит слова Тото Вольфа Sky Deutschland.
В нынешнем сезоне Мик Шумахер в семи первых гонках не набрал ни одного очка, в то время, как его напарник, Кевин Магнуссен, набрал 15 баллов. Ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Шумахера в «Астон Мартин» в следующем сезоне.
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