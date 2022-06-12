Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пилот команды Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады, которое пройдёт в Монреале с 17 по 19 июня.

Напомним, ранее стало известно о проблемах Хэмилтона со спиной на Гран-при Азербайджана из-за выступления на машине с эффектом дельфинирования.

«Ему и вправду нехорошо, и сейчас нам нужно решение. На данном этапе он пострадал больше всех из пилотов. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Очевидно, он страдает больше всех, но это влияет и на Джорджа [Расселла] и многих других», – приводит слова Вольфа издание GPFans.

В гонке Гран-при Азербайджана Хэмилтон показал четвёртый результат. Его товарищ по команде Джордж Расселл был третьим. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.