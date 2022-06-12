Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной

Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады из-за проблем со спиной
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что пилот команды Льюис Хэмилтон может пропустить Гран-при Канады, которое пройдёт в Монреале с 17 по 19 июня.

Напомним, ранее стало известно о проблемах Хэмилтона со спиной на Гран-при Азербайджана из-за выступления на машине с эффектом дельфинирования.

«Ему и вправду нехорошо, и сейчас нам нужно решение. На данном этапе он пострадал больше всех из пилотов. Не думаю, что это только проблема Льюиса. Очевидно, он страдает больше всех, но это влияет и на Джорджа [Расселла] и многих других», – приводит слова Вольфа издание GPFans.

В гонке Гран-при Азербайджана Хэмилтон показал четвёртый результат. Его товарищ по команде Джордж Расселл был третьим. Победителем заезда стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Новость по теме
Ди Реста — о Хэмилтоне: удивительно, что адреналин может сделать с человеком
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022