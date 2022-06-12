Норрис прокомментировал приказ команды не обгонять Риккардо на финише гонки

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал просьбу со стороны команды не атаковать Даниэля Риккардо в борьбе за восьмое место под финиш гонки Гран-при Азербайджана.



«Был один круг до моего пит-стопа, когда Даниэль мог бы меня обогнать, но не сделал этого. Ему сказали обороняться от Гасли, пока я не поеду в боксы, а на следующем круге я провёл пит-стоп. Полагаю, в ответ на то, что он не обгонял меня, уже меня просили не обгонять его. Если это ответный жест, то, полагаю, я должен это принять. Думаю, это было честно. Но в гонках ты всегда хочешь атаковать. Не думаю, что тот один круг что-либо поменял бы. Вероятно, он всё равно был бы позади Фернандо, а я всё равно был бы за ним. Ему повезло с пит-стопом под виртуальным сейфти-каром.



Я мог бы финишировать восьмым, если бы проявил себя большим бунтарём. Я был бок о бок с ним в первом повороте, и нужно было принять сложное решение, идти в атаку или нет. Но я следовал решению команды. Честно, финиш на восьмом или девятом месте — не конец света, это меняет не так много. Я принимаю то, что мы сделали как команда», — приводит слова Норриса F1i.