Льюис Хэмилтон: ни за что не пропустил бы Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях подтвердил, что выступит на Гран-при Канады.
«Доброе утро, мир! Вчерашний день выдался тяжёлым, я с большим трудом заснул, но проснулся уже с позитивным настроем. Есть синяки, побаливает спина, но ничего серьёзного.
Мне провели физиопроцедуры и иглоукалывание, и теперь я готов работать дальше вместе с командой и улучшать ситуацию. Будем продолжать бороться. Я приеду на ближайший уикенд — ни за что не пропустил бы Гран-при Канады.
Желаю всем хорошего дня и недели!» — написал Хэмилтон.
После Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон испытывал серьёзные боли в спине, вызванные тем, что болид подскакивал на трассе.
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