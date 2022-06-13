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Льюис Хэмилтон: ни за что не пропустил бы Гран-при Канады

Льюис Хэмилтон: ни за что не пропустил бы Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях подтвердил, что выступит на Гран-при Канады.

«Доброе утро, мир! Вчерашний день выдался тяжёлым, я с большим трудом заснул, но проснулся уже с позитивным настроем. Есть синяки, побаливает спина, но ничего серьёзного.

Мне провели физиопроцедуры и иглоукалывание, и теперь я готов работать дальше вместе с командой и улучшать ситуацию. Будем продолжать бороться. Я приеду на ближайший уикенд — ни за что не пропустил бы Гран-при Канады.

Желаю всем хорошего дня и недели!» — написал Хэмилтон.

После Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон испытывал серьёзные боли в спине, вызванные тем, что болид подскакивал на трассе.

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