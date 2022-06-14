«Он имеет право сказать: хватит аварий». Экс-пилот Ф-1 — о словах Штайнера про М. Шумахера

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере.



«Настало время для этого. Босс имеет право сказать: «Хватит аварий», потому что это происходит постоянно. Но Мик и сам был обеспокоен этим. Тогда команда говорила ему, что он больше ничего не может сломать.



Гюнтер Штайнер честен, поэтому, когда он что-то говорит, это иногда возвращается к нему. А с сегодняшними СМИ это возвращается сотнями способов. Но мне нравится Гюнтер, потому что он честен. Когда он что-то говорит, он это и имеет ввиду.



Мик — хороший пилот. Но если ты регулярно ломаешь свою машину и идёшь на секунду медленнее своего товарища по команде, ты не очень привлекателен для команд. Но я думаю, что сейчас все стороны должны успокоиться, включая тех, кто на стороне Мика, которые продолжают публично критиковать Хааса и Штайнера», — цитирует Даннера Sports Mole.

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