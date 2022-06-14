Жак Вильнёв: у «Феррари» проблема, а «Ред Булл» будет терять очки

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о борьбе в «Королевских гонках» после Гран-при Азербайджана.
«У «Феррари» самая быстрая машина, но команда недостаточно правильно её использует. Пилоты допускают ошибки, всё идёт не так гладко с точки зрения стратегии, и есть много механических проблем.
По моему мнению, Леклер почти не виноват во всём этом. Если не считать ошибки в Имоле, он пилотирует хорошо. Логично, что последние три гонки вызвали у него разочарование. Однако я не одобряю это, потому что выигрываешь и проигрываешь ты вместе с командой. Пилоты не должны дистанцироваться от гоночного коллектива. Но у «Феррари» есть проблема. В Баку три машины сошли с дистанции из-за проблем с двигателем «Феррари», однако их собственное авто по-прежнему молниеносно и хорошо в пилотировании. До финала ещё далеко, и всё может измениться в одно мгновение.
Я ожидаю, что «Ред Булл» будет терять очки — в пользу «Мерседеса», к примеру. Борьба ещё впереди. «Ред Булл» чуть не списали со счетов в Австралии, и посмотрите, где они сейчас», — написал Вильнёв в своей колонке на сайте Formule1.
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