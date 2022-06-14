Сайнс: я слишком отстал от лидера чемпионата, чтобы считаться претендентом на титул

Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс объяснил, почему ему нелегко даётся нынешний сезон.

«Надеюсь, по мере того, как гонщики будут адаптироваться к машинам, разница между ними будет уменьшаться. В начале года приходится нелегко, учитывая, что сейчас в Формуле-1 почти нет тестов.

Между одноклубниками тоже может быть разница, и это нормально. Кому-то машина подходит больше, а кому-то меньше. До этого мне удавалось быстро подстраиваться, однако в этом году всё иначе.

Я настраиваюсь на победу в каждой гонке, но пока приходится оставаться терпеливым, поскольку я ещё не до конца освоился. После нескольких сходов я уже слишком сильно отстал от лидера чемпионата, чтобы считаться претендентом на титул», – приводит слова пилота издание Marca.